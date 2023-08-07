Новый рецепт салата «Анкл бенс» на зиму - без обжарки, с секретной приправой

Известный салат на зиму «Анкл бенс» можно приготовить дома за считанные минуты. Причем денег вы потратите на него намного меньше, чем купите в магазине. Да и вкус уже будет не тот.

Возьмите 1,5 кг кабачков, 500 г моркови, 500 г лука, 6 горошин черного перца, 4 горошины душистого перца, 0,5 ч.л. молотого кориандра, 500 мл томатного сока, 3 ст.л. уксуса, 50 г сахара, 60 г соли.

Смешайте в отдельной емкости порезанные кабачки, морковь и очищенный лук, добавьте сахар, соль и специи. Кстати, невероятный аромат блюду придаст кориандр, поэтому эту приправу надо класть обязательно.

Оставьте овощи на полтора часа, пусть замаринуются.

Далее переложите овощи в кастрюлю и прокипятите 30 минут на слабом огне. В конце влейте уксус и разложите в банки.

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