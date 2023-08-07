Хрустящие малосольные огурцы, которые не меняют свой цвет: рецепт на минералке

Этот рецепт невероятно прост, а результат – просто обалденный. Вам нужно сложить ингредиенты в кастрюлю и залить водой.

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Огурцы получатся хрустящими, крепкими, в меру солеными. Что особенно нравится людям, они совсем не поменяют свой яркий зеленый цвет.

Ингредиенты: огурцы – 1 кг, минеральная вода с газом – 1,5 литра, чеснок – 8 зубчиков, укроп – 2 пучка, соль – 3 ст. ложки.

В 1,5 л минералки кладем 3 столовые ложки соли, растворяем.

На дно кастрюли помещаем половину укропа. Чеснок давим ножом прямо в кожице и кладем 4 зубчика.

С огурцов срезаем кончики и кладем сверху. Прикрываем оставшимися укропом и чесноком.

Заливаем водой с солью. Оставляем на столе при комнатной температуре на 6-8 часов.

Убираем в холодильник на 16-18 часов.

Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет».