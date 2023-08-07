Готовим самое быстрое яблочное варенье: сахара в два раза меньше

Варенье. Фото: соцсети

Эта вкуснятина будет радовать вас всю зиму.

Попробуйте очень быстрое варенье из яблок, где сахара используется в два раза меньше фруктов. Это ароматное чудо будет согревать вас всю зиму.

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Для пирогов это яблочное варенье – настоящая находка.

Ингредиенты:

  • Яблоки - 1 кг
  • Сахар - 500 г

Из яблок удалить сердцевину. Нарезать на тонкие дольки. Выложить в кастрюлю, засыпать сахаром и оставить на 2 часа.

Поставить кастрюлю на маленький огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая, варить еще 30 минут.

Горячее варенье разложить в заранее простерилизованные банки, крышки закрутить и перевернуть банки. Укутать банки и оставить до полного остывания.

Источник: povar.ru

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