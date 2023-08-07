Готовим самое быстрое яблочное варенье: сахара в два раза меньше

Ингредиенты:

Яблоки - 1 кг

Сахар - 500 г

Из яблок удалить сердцевину. Нарезать на тонкие дольки. Выложить в кастрюлю, засыпать сахаром и оставить на 2 часа.

Поставить кастрюлю на маленький огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая, варить еще 30 минут.

Горячее варенье разложить в заранее простерилизованные банки, крышки закрутить и перевернуть банки. Укутать банки и оставить до полного остывания.

Источник: povar.ru