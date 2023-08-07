Готовим самое быстрое яблочное варенье: сахара в два раза меньше

Попробуйте очень быстрое варенье из яблок, где сахара используется в два раза меньше фруктов. Это ароматное чудо будет согревать вас всю зиму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Для пирогов это яблочное варенье – настоящая находка.
Ингредиенты:
- Яблоки - 1 кг
- Сахар - 500 г
Из яблок удалить сердцевину. Нарезать на тонкие дольки. Выложить в кастрюлю, засыпать сахаром и оставить на 2 часа.
Поставить кастрюлю на маленький огонь. Довести до кипения, постоянно помешивая, варить еще 30 минут.
Горячее варенье разложить в заранее простерилизованные банки, крышки закрутить и перевернуть банки. Укутать банки и оставить до полного остывания.
Источник: povar.ru