Назад в СССР: рецепт слоеных трубочек с белковым кремом и сахарной пудрой — как у бабушки

Старшее поколение помнит, что в кондитерских во времена СССР самым популярным десертом были слоеные трубочки с заварным кремом. Некоторые хозяйки готовили такие и на своих кухнях. Так что, многие бабушки наверняка помнят этот рецепт и то, как баловали трубочками своих внуков.
Сейчас задача упростилась - тесто для трубочек можно купить в магазине. А значит, с выпечкой не будет никаких хлопот.
Ингредиенты: готовое слоеное тесто (бездрожжевое). Для безе: белок двух яиц, сахар – 150 г, ванилин – щепотка.
Способ приготовления: 1. Слоеное тесто квадратиками разрезать на 4 полосочки, соединить хорошо эти полосочки между собой и раскатывать всю полоску. 2. Конусы сделать из фольги. Накрутить на фольгу тесто с нахлестом. 3. Выпекать при 200 С до золотистого цвета. 4. Пока трубочки будут остывать, сделать крем-безе. Все перемешать и взбивать на водяной бане 5-7 минут на максимальной скорости миксера. Начинить кремом трубочки, посыпать сахарной пудрой. Подавать к чаю или компоту. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»