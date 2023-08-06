Назад в СССР: рецепт слоеных трубочек с белковым кремом и сахарной пудрой — как у бабушки

Старшее поколение помнит, что в кондитерских во времена СССР самым популярным десертом были слоеные трубочки с заварным кремом. Некоторые хозяйки готовили такие и на своих кухнях. Так что, многие бабушки наверняка помнят этот рецепт и то, как баловали трубочками своих внуков.

Сейчас задача упростилась - тесто для трубочек можно купить в магазине. А значит, с выпечкой не будет никаких хлопот.

Ингредиенты: готовое слоеное тесто (бездрожжевое). Для безе: белок двух яиц, сахар – 150 г, ванилин – щепотка.

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