Вы не ели ничего вкуснее: рецепт обалденного изумрудного варенья из крыжовника

Способ приготовления: крыжовник хорошо промыть и выложить в дуршлаг, дать стечь воде. В кастрюлю вылить стакан воды и подождать, пока закипит. Засыпать ягоды. Накрыть кастрюлю крышкой и варить на медленном огне 10 минут, время от времени крышку надо открыть и ягоды перемешать. Нужно, чтобы ягода слегка размягчилась. Затем добавить 1 кг сахарного песка. Если ягода очень кислая или вы любите сладкое варенье, можно добавить побольше сахара, регулируйте на свой вкус. Дальше варить без крышки, иначе - варенье убежит.

Не забывать снимать пену и время от времени помешивать. Варить минут 10-15. Пока варенье варится, подготовить крышки и банки, простерилизовать их любым удобным вам способом. Крышки прокипятить. Готовое крыжовниковое варенье разлить по банкам и закрыть крышками. Банки перевернуть и оставить в таком состоянии до полного остывания.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»