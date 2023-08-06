Вкуснее не попробовали: делимся рецептом роскошных быстрых маринованных томатов

Испытайте этот роскошный рецепт быстрых маринованных томатов, которые будут готовы через несколько часов. Вы не сможете оторваться от этой вкуснятины.

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Ингредиенты:

Помидоры - 6 штук средних

Лук – 3 штуки

Укроп – пучок

Чеснок – 4 зубчика

Винный уксус – 3 ч.л. (можно заменить обычным 9%)

Сахар – 2 ч.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Растительное масло – 5 ст.л.

Сушеный базилик

Томаты разрезать на 4 части. Лук полукольцами. Укроп нашинковать мелко. Сложить послойно в банки: лук + томат + укроп + пропущенный через пресс чеснок. В середине посыпать сушеным базиликом. Когда банка будет заполнена приготовить маринад.

В миске смешать растительное масло, уксус, соль и сахар, залить в баночку, поставить в холодильник на ночь.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».