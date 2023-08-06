Вкуснее не попробовали: делимся рецептом роскошных быстрых маринованных томатов

Томаты. Фото: соцсети

Вкуснейшая заготовка будет на столе через несколько часов.

Испытайте этот роскошный рецепт быстрых маринованных томатов, которые будут готовы через несколько часов. Вы не сможете оторваться от этой вкуснятины.

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Ингредиенты:

  • Помидоры - 6 штук средних
  • Лук – 3 штуки
  • Укроп – пучок
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Винный уксус – 3 ч.л. (можно заменить обычным 9%)
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Растительное масло – 5 ст.л.
  • Сушеный базилик

Томаты разрезать на 4 части. Лук полукольцами. Укроп нашинковать мелко. Сложить послойно в банки: лук + томат + укроп + пропущенный через пресс чеснок. В середине посыпать сушеным базиликом. Когда банка будет заполнена приготовить маринад.

В миске смешать растительное масло, уксус, соль и сахар, залить в баночку, поставить в холодильник на ночь.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».

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