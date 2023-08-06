Вкуснее не попробовали: делимся рецептом роскошных быстрых маринованных томатов

Испытайте этот роскошный рецепт быстрых маринованных томатов, которые будут готовы через несколько часов. Вы не сможете оторваться от этой вкуснятины.
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Ингредиенты:
- Помидоры - 6 штук средних
- Лук – 3 штуки
- Укроп – пучок
- Чеснок – 4 зубчика
- Винный уксус – 3 ч.л. (можно заменить обычным 9%)
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль – 1,5 ч.л.
- Растительное масло – 5 ст.л.
- Сушеный базилик
Томаты разрезать на 4 части. Лук полукольцами. Укроп нашинковать мелко. Сложить послойно в банки: лук + томат + укроп + пропущенный через пресс чеснок. В середине посыпать сушеным базиликом. Когда банка будет заполнена приготовить маринад.
В миске смешать растительное масло, уксус, соль и сахар, залить в баночку, поставить в холодильник на ночь.
Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».