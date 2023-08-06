Обалденный салат с баклажанами и сладким перцем: приправим оливковым маслом, добавим сыр

Обязательно попробуйте приготовить этот салат с баклажанами. Он легкий и очень вкусный. Нравится даже мясоедам, его обожают худеющие.

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Ингредиенты: баклажан, болгарский перец, зелень (руккола, шпинат, любые виды листьев салата), соленый сыр (например, сиртаки), помидор, оливковое масло, кунжут по желанию.

Болгарский перец и баклажан запечь в духовке при 180 градусов 30-40 минут. В салатник выложить зелень, нарезанный помидор, запеченные нарезанные перец и баклажан.

Заправить оливковым маслом, аккуратно перемешать. Выложить нарезанный соленый сыр, посыпать кунжутом.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».