Готовим лечо по-новому: очень удачный рецепт с зеленью

Этот рецепт лечо станет хитом вашего стола. Закуска долго не сможет сохраниться, съедите все махом! Поэтому делайте сразу много. В заготовку мы положим петрушку, отчего она станет еще ароматнее.

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Ингредиенты: 1700 г помидоров, 1000 г очищенных сладких перцев, 150 г сахара, 1,5 ст.л. соли, 2 ст.л. растит. масла, петрушка - большой пучок, чеснок - 1 головка, уксусная эссенция - 1/2 ст.л., лавровый лист, душистый перец, острый перец (по желанию).

Помидоры перекрутить, отправить на огонь вариться (после закипания - 30 мин.) вместе с лавровым листом и душистым перцем.

Нарезать на произвольные кусочки перец. Добавить к томату соль, сахар и масло, перемешать и отправить туда перцы, варить после закипания минут 10.

Бросить в состав рубленную зелень петрушки, варить еще минут 5, затем добавить рубленный чеснок, затем эссенцию.

Не выключая медленный огонь, разложить лечо по заранее вымытым и простерилизованным баночкам, сразу же закрыть их стерильными крышками, перевернуть верх дном и укрыть.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски. Заготовки».