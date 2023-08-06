Баклажаны, томаты, перец, морковь — вкуснейший салат на зиму «Манжо»: все просят этот рецепт

«Манжо» – это тот салат, от которого не отказывается никто. Он уместен в качестве дополнения ужина или обеда, отлично идет как намазка на хлеб и хорошо воспринимается в качестве закуски за праздничным столом.

Поверьте, у вас обязательно спросят этот рецепт. Салат нереально вкусный и простой!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: томаты - 3 килограмма, баклажаны - 2 килограмма, перец сладкий - 2 килограмма, лук - 1 килограмм, морковь - 300 граммов, чеснок - 1 головка, масло растительное - 200 граммов, уксус 9% - 100 миллилитров, соль - по вкусу, сахар - 100 граммов, перец черный молотый - 0,5 чайной ложки, перец горький - 1/5 стручка.

Перекрутить мясорубкой томаты. Баклажаны нарезать в виде кубиков, а перец и лук нашинковать соломкой.

Измельчить на мясорубке горький перец, морковку, чеснок. Все овощи смешать.

Добавить сахар, соль, уксус, перец и растительное масло. Довести до кипения и тушить 40 минут.

Разложить закуску в сухие стерильные баночки, закатать крышками.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».