Салат «Похудела, когда ела»: вкусная закуска из пекинской капусты, которую можно кушать на ночь

Этот салатик исполняет мечты каждой женщины о том, чтобы можно было вкусно есть и худеть. Он некалорийный, легкий и очень вкусный. Поверьте, вместе с вами его будут наворачивать и ваш любимый мужчина, и дети.

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Ингредиенты: пекинская капуста, тунец из консервы, кукуруза, вареные яйца. Ингредиенты на заправку: 2 столовые ложки сметаны, 1/2 столовой ложки горчицы, 1/2 столовой ложки меда, соль.

Нарезать капусту, вареные куриные яйца, измельчить консервированного тунца, выложить кукурузу. Смешать ингредиенты в одной миске.

Сделать соус из продуктов, которые показаны выше, заправить им содержимое миски и подать к столу.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».