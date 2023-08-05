Куриный фарш, помидоры, кабачки - запеканка «Как в ресторане» с сыром в духовке - таит во рту

Ужин будет невероятно вкусным, если вы приготовите запеканку с куриным фаршем и овощами. Готовится просто - нужно просто все перемешать и отправить запекаться.

Возьмите 600 г фарша, 500 г капусты, 3 помидора, 2 кабачка, 200 г сметаны, 1 яйцо, 100 г сыра, специи.

Кабачки натрите на терке и оставьте, чтобы постояли. Нужно, чтобы из овощей стекла жидкость. Капусту нашинкуйте, помидоры - кольцами.

Фарш смешайте с зеленью и специями и обжарьте на сковородке.

Затем выложите все продукты на противень, посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку на 40 минут при 180 градусах.

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