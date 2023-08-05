«Стаканчики» из кабачков для ленивых - порезали и запекли в духовке 15 минут

Наступил сезон кабачков. И если вы уже не знаете, каким блюдом из этого овоща удивить гостей и домочадцев, то этот рецепт вам пригодится.

Возьмите 3 кабачка, 1/2 стакана булгура, 1 луковицу, 200 г шампиньонов, 1 морковь, 60 г твердого сыра, специи.

Сделайте из кабачков так называемые стаканчики - порежьте высокими цилиндрами и выньте мякоть. Отварите в кипящей воде 2-3 минуты.

Отдельно сварите булгур. Далее вместе с крупой потушите на сковородке измельченные лук, морковь, шампиньоны и часть мякоти кабачков. Заправьте стаканчики и отправьте в духовку на 15 минут.

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