Сметанный торт «Освежающий» без выпечки - приготовили за считанные минуты

Торты - это не всегда про тесто и духовку. Десерты бывают разные и готовить их можно за считанные минуты. Например, сметанный торт «Освежающий» - его обожают есть летом.

Для приготовления вам понадобятся 10 абрикосов, 5 ягод клубники, 400 мл сметаны, 10 г агар-агара, 3 ст.л. сахара, 250 мл воды.

Замочите в воде агар-агар, затем поставьте на плиту и проварите 15 минут. В это время абрикосы и клубнику нарежьте дольками, а сметану взбейте с сахаром.

Затем смешайте все ингредиенты, залейте в форму и отправьте на один час в холодильник.

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