Приготовили нежнейшие сырники без муки и творога - молоко, манка, яйцо и сахар

Сырники могут быть разными - в том числе, без творога и муки. Готовятся быстро, продуктов надо мало. Просто попробуйте - потом за уши не оттащите домочадцев.

Возьмите 280 мл молока, 100 г манки, 1 яйцо, 1,5 ч.л. сахара, 1 щепотка соли, 50 г муки, 100 г панировочных сухарей.

Сначала вскипятите на плите молоко, добавьте соль и сахар. Далее всыпайте манку, помешивая.

Остужаем, отправляем яйцо и хорошо взбиваем. Формируем сырники и обжариваем на сковородке с двух сторон до готовности.

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