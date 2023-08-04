В разы лучше колбасы, а обойдется в копейки: рецепт вкуснейшего куриного рулета с сыром и сметаной

Попробуйте приготовить куриный рулет, запеченный в духовке. Он точно лучше и вкуснее колбасы, а обойдется практически в копейки.

Ингредиенты: сыр твердый — 200 г, яйца — 3 шт., куриная грудка — 1 шт., лук репчатый — 2 шт., сметана — 3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

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