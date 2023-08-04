В разы лучше колбасы, а обойдется в копейки: рецепт вкуснейшего куриного рулета с сыром и сметаной

Попробуйте приготовить куриный рулет, запеченный в духовке. Он точно лучше и вкуснее колбасы, а обойдется практически в копейки.
Ингредиенты: сыр твердый — 200 г, яйца — 3 шт., куриная грудка — 1 шт., лук репчатый — 2 шт., сметана — 3 ст. л., соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления: 1. Куриную грудку пропустить через мясорубку вместе с одной луковицей. Сыр натереть на крупной терке. К сыру добавить яйца и сметану. Хорошенько перемешать массу до однородности. 2. Противень застелить фольгой, вылить в него сырную массу, разровнять лопаткой. Отправить в разогретую до 180 ºC духовку на 15–20 минут. 3. Пока выпекается сырный корж, мелко порубить луковицу, обжарить в растительном масле до золотистого цвета и смешайте с фаршем. Посолить и поперчить по вкусу. 4. Сырный корж готов, слегка остудить его и снять с фольги. 5. На сырный корж намазать куриный фарш. Завернуть корж тугим рулетом. Обернуть рулет несколькими слоями фольги. Запекать в духовке 30 минут (температура — 180 ºC).
По материалам телеграм-канала «У бабушки»