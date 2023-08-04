Салат с огурцами «Худеем за час» — «фишка» в крапиве, нереально вкусный

Не обязательно сидеть на диетах, если вы заботитесь о фигуре. Можно есть полезные блюда, и тогда вы будете худеть тогда, когда вам надо.

Приготовьте салат с огурцами и крапивой. Во-первых, это полезно. Во-вторых, калорий в нем почти нет.

Возьмите 1 огурец, 3 яйца, 1 пучок крапивы, полкочана молодой капусты, специи, йогурт.

Порежьте вышеперечисленные ингредиенты кубиком, заправьте специями и йогуртом. Такой салат можно есть хоть каждый час — не поправитесь.

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