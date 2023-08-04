Заготовили зеленый горошек к Новому году - дешевле магазинного в три раза

Продукты в магазинах дорожают, и никто не знает, что будет к Новому году. Лучше запастись максимально всем самим - например, можно замариновать зеленый горошек и прилично на этом сэкономить.

Для рецепта вам понадобятся 300 г зеленого горошка, по 0,5 ст.л. соли и сахара, 50 мл уксуса, 0,5 л воды.

Горошек очистите и поварите 5 минут в кипящей воде. Затем откиньте на дуршлаге и дайте остыть. В оставшуюся воду после горошка добавьте сахар и соль, доведите до кипения и влейте уксус.

Разложите горошек по банкам, залейте маринадом и закатывайте крышки.

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