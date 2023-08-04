Ароматная и пряная аджика с зеленью на зиму: достали и сразу в салат — а запах-то

Ароматная пряность на зиму — это идеальное решение матерых хозяек. Что может быть приятнее холодной зимой достать из кладовки аджику с зеленью и забацать с ней салат — приятный запах будет на весь дом.

Для приготовления возьмите 12 острых перцев, 1 ст.л. кориандра, 0,5 стакана соли, 250 г чеснока, по 1 пучку кинзы, петрушки и базилика, 0,5 стакана грецких орехов.

Все ингредиенты мелко перетрите в блендере и заправьте специями. Отправляйте в банки, оставьте на сутки в холодильнике. Затем можно относить в темное место.

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