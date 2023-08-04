Салат «Тещин язык» из огурцов на зиму — не надоедает, любимое блюдо зятьев

Простой салат из огурцов и болгарского перца, который обожают мужчины. Блюдо может украсить любой праздничный стол, только поставьте.

Для приготовления нужно взять 1,5 кг огурцов, 800 г помидоров, 400 г болгарского перца, 50 г чеснока, 100 мл растительного масла, 50 г сахара, 1 ст.л. соли, 50 мл уксуса.

Перебейте в блендере помидоры, перец и чеснок. Огурцы порежьте кольцами. Все овощи перемешайте, доведите до кипения и пусть потомятся 15 минут.

Затем закатайте в стерилизованные банки.

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