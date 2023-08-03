Перестаньте сыпать эти специи в суп: вкус блюда станет гораздо лучше

Многие хозяйки кладут в суп все специи без разбора. И совершенно не соблюдают пропорции. По словам фуд-блогера Олеси Вороновой, чаще всего в кастрюле оказываются соль, перец и кориандр.

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Специалист отметила, что такой подход к приготовлению первого блюда существенно портит его вкус. Ведь превысить количество специй очень легко.

Чтобы этого не случилось, эксперт рекомендует добавлять соль в самом конце приготовления. И только в том случае, если это действительно нужно.

С перцем тоже следует проявить осторожность. Эта яркая специя может преобразить суп. Но не стоит сыпать в кастрюлю половину пакетика. Перца нужно совсем чуть-чуть.

Кориандр опаснее всего. Он может затмить все остальные ингредиенты. К тому же эта приправа далеко не всем нравится. Поэтому от нее лучше вообще отказаться.

Источник: vnimanie.pro.