Вкуснейшие макароны с сосисками в духовке — добавили сметану, тает во рту

Дети просто обожают макароны с сосисками. А если в блюдо добавить сметану, да запечь в духовке — получится вообще бомба.

Для приготовления вам понадобятся 400 г макарон, 500 г сосисок, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 200 мл сметаны, 350 мл воды.

Готовится просто. Макароны варить не надо, просто положите их в форму для запекания, сверху сосиски, помидоры. Залейте все сметаной.

Посыпьте тертым сыром и запекайте 30 минут в духовке при 200 градусах.

Получится очень нежно и вкусно.

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