Замариновали грибы на зиму без стерилизации банок — хитрый трюк

Для того, чтобы грибы замариновать на зиму, — не обязательно стерилизовать банки и вообще долго мучиться. Есть хитрый рецепт от опытных кулинаров.

Возьмите 1 кг грибов, 100 мл уксуса, 1 ст.л. сахара, 4 ч.л. соли, 1 лавровый лист, 7 бутонов гвоздики, 7 горошин душистого перца и 4 зубчика чеснока.

Грибы переберите, промойте, очистите и поварите не менее 30 минут в кипящей воде. Лучше всего это сделать два раза с обновлением воды в кастрюле.

В отдельной кастрюле вскипятите все вышеперечисленные ингредиенты, кроме уксуса. Выложите туда проваренные грибы и прокипятите еще минут 15. В самом конце добавьте уксус.

Затем разложите по банкам, закатайте и храните в темном месте.

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