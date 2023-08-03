Нежная запеканка из тертого кабачка с сырной корочкой: вторую неделю оторваться не можем

Вы влюбитесь в эту запеканку навсегда и перестанете жарить традиционные драники из кабачка. Ведь тут нет лишнего жира и не нужно стоять у плиты. Все быстро и просто, а вкус замечательный!

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Ингредиенты: 3 кабачка, 200 мл 20% сливок, 3 яйца, 2 ст.л. муки, 20 г сливочного масла, 100 г твердого сыра, специи.

Натираем сыр и кабачки. Отделяем желтки от белков. Смешиваем желтки с половиной порции сыра и специями, белки взбиваем до пиков.

Соединяем тертые кабачки с желтками, сливками и мукой. Потом аккуратно вмешиваем белки и выкладываем в форму, смазанную маслом.

Засыпаем остатками сыра, ставим на полчаса в духовку при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru