Запеканка без манки и муки «Нежнятина»: просто объедение

Если вам нравятся сладкие запеканки на десерт — не бойтесь поправиться. Вкуснятину можно приготовить без муки и без манки. Главное, начать.

Возьмите 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 1,5 ч.л. кукурузного крахмала, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, 10 г сливочного масла, ягоды для подачи.

Взбейте яйца со всеми ингредиентами и тщательно перемешайте. Вылейте полученную смесь в форму и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

«Нежнятина» готова.

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