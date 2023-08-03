Отказались от оладушек, делаем из кабачков омлет: сразу на всю сковороду, быстрее, вкуснее (рецепт)

Кабачок нарезаем и пробиваем блендером, замешиваем оставшиеся ингредиенты, кроме сыра и томата. Пробиваем блендером.

Томаты нарезаем на тонкие ломтики, сыр либо натираем, либо тоже нарезаем (как больше нравится).

Кабачковое тесто выливаем на разогретую сковороду с маслом. Жарим омлет с одной стороны, переворачиваем при помощи крышки на другую. Раскладываем сверху ломтики томата и сыр, накрываем крышкой. Томим до готовности на низких температурах.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»