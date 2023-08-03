Отказались от оладушек, делаем из кабачков омлет: сразу на всю сковороду, быстрее, вкуснее (рецепт)

Омлет из кабачка. Фото: соцсети

Нежная текстура этого блюда приводит в восторг.

Если вы любите кабачки, но устали делать оладушки, приготовьте из этого овоща вкусный омлет. Он сразу делается на всю сковороду, при этом отличается воздушной текстурой и чарующим вкусом.

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Ингредиенты:

  • кабачок — 200 граммов,
  • яйца — 3–4 штуки,
  • томат — 1 штука,
  • сливки — 50 миллилитров,
  • сыр — 50 граммов,
  • зелень, соль, перец — по вкусу.

Кабачок нарезаем и пробиваем блендером, замешиваем оставшиеся ингредиенты, кроме сыра и томата. Пробиваем блендером.

Томаты нарезаем на тонкие ломтики, сыр либо натираем, либо тоже нарезаем (как больше нравится).

Кабачковое тесто выливаем на разогретую сковороду с маслом. Жарим омлет с одной стороны, переворачиваем при помощи крышки на другую. Раскладываем сверху ломтики томата и сыр, накрываем крышкой. Томим до готовности на низких температурах.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»

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