Отказались от оладушек, делаем из кабачков омлет: сразу на всю сковороду, быстрее, вкуснее (рецепт)

Если вы любите кабачки, но устали делать оладушки, приготовьте из этого овоща вкусный омлет. Он сразу делается на всю сковороду, при этом отличается воздушной текстурой и чарующим вкусом.
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Ингредиенты:
- кабачок — 200 граммов,
- яйца — 3–4 штуки,
- томат — 1 штука,
- сливки — 50 миллилитров,
- сыр — 50 граммов,
- зелень, соль, перец — по вкусу.
Кабачок нарезаем и пробиваем блендером, замешиваем оставшиеся ингредиенты, кроме сыра и томата. Пробиваем блендером.
Томаты нарезаем на тонкие ломтики, сыр либо натираем, либо тоже нарезаем (как больше нравится).
Кабачковое тесто выливаем на разогретую сковороду с маслом. Жарим омлет с одной стороны, переворачиваем при помощи крышки на другую. Раскладываем сверху ломтики томата и сыр, накрываем крышкой. Томим до готовности на низких температурах.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»