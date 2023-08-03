Хрустящие баклажаны «Цай Дао»: не можем остановиться, готовим каждый день (быстро и просто)

Из баклажанов в считаные минуты можно приготовить настоящий китайский деликатес, обязательно его попробуйте. Вы поразитесь, как вкусное может быть таким простым.

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Ингредиенты: