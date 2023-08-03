Хрустящие баклажаны «Цай Дао»: не можем остановиться, готовим каждый день (быстро и просто)

Из баклажанов в считаные минуты можно приготовить настоящий китайский деликатес, обязательно его попробуйте. Вы поразитесь, как вкусное может быть таким простым.
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Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 штуки
- Крахмал – 3 столовые ложки
- Масло
- Болгарский перец красный – 1 штука
- Болгарский перец желтый – 1 штука
- Чеснок – 3 зубчика
- Соевый соус – 5 столовых ложек
- Зеленый лук – по вкусу
- Мед – 3 столовые ложки
- Масло – 5 столовых ложек
- Кунжут
Баклажаны очищаем, нарезаем на небольшие брусочки. Замачиваем в подсоленной воде минут на 20.
Готовим соус. Нарезаем мелко перцы, лук, кинзу, чеснок, смешиваем с медом, соком лайма, соевым соусом, острым соусом и маслом.
Баклажаны выжимаем и обваливаем в крахмале.
Разогреваем много масла, жарим баклажаны до золотистого цвета, выкладываем на салфетку.
Заправляем соусом и сразу выкладываем в тарелку, посыпаем кунжутом.
Источник: Telegram-канал «Заготовки»