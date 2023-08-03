Хрустящие баклажаны «Цай Дао»: не можем остановиться, готовим каждый день (быстро и просто)

Хрустящие баклажаны «Цай Дао». Фото: соцсети

Этот китайский деликатес радует своей скоростью и запоминающимся вкусом.

Из баклажанов в считаные минуты можно приготовить настоящий китайский деликатес, обязательно его попробуйте. Вы поразитесь, как вкусное может быть таким простым.

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Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 штуки
  • Крахмал – 3 столовые ложки
  • Масло
  • Болгарский перец красный – 1 штука
  • Болгарский перец желтый – 1 штука
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соевый соус – 5 столовых ложек
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Мед – 3 столовые ложки
  • Масло – 5 столовых ложек
  • Кунжут

Баклажаны очищаем, нарезаем на небольшие брусочки. Замачиваем в подсоленной воде минут на 20.

Готовим соус. Нарезаем мелко перцы, лук, кинзу, чеснок, смешиваем с медом, соком лайма, соевым соусом, острым соусом и маслом.

Баклажаны выжимаем и обваливаем в крахмале.

Разогреваем много масла, жарим баклажаны до золотистого цвета, выкладываем на салфетку.

Заправляем соусом и сразу выкладываем в тарелку, посыпаем кунжутом.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»

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