Летний овощной суп с кабачком: кладем капусту, сладкий перец — никакого мяса не нужно!

Свежие овощи сами по себе очень вкусные, никакого мяса к ним не нужно, когда готовите суп. Этот супчик просто роскошный – легкий в приготовлении, некалорийный, ароматный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор, 1 болгарский перец, 3 картофелины, 1/2 стакана зеленого горошка, 150 г кабачков, 150 г цветной капусты, 150 г капусты, специи, зелень, 1,5 л воды.

Кипятим воду, кладем нарезанную картошку, цветную и обычную капусту. Варим 7-10 минут. Остальные овощи мелко рубим, жарим вместе до мягкости и кладем в кастрюлю вместе с горошком, специями и зеленью.

Варим суп еще 5 минут и даем ему немного настояться. Это очень вкусно!

Источник: lafoy.ru.