Макароны с соусом из печеных перцев - «фишка» от Бельковича

Ингредиенты:

Перцы болгарские красные 4 шт. (173 р.)

Лук репчатый 120 г (5 р.)

Чеснок головка 1 шт. (11 р.)

Спагетти 160 г (26 р.)

Фета сыр 80 г (60 р.)

Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)

Кальмары:

Кальмар 2 тушки (96 р.)

Оливковое масло 20 мл (16 р.)

Чеснок 2 зубчика (2 р.)

Петрушка 2 веточки (7 р.)

Соль

Перец

Вам понадобится плотная фольга и форма для запекания

Итого: 2 порции = 397 р., 1 порция = 198 р.

Приготовление:

Форму для запекания положить перцы, очищенный и разрезанный пополам лук, головку чеснока с отрезанной попкой. Смазать овощи подсолнечным маслом, плотно накрыть фольгой и отправить в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 25 минут. Готовым перцам дать постоять и пропарится под фольгой.

В куттер отправить лук, перец разрезать и вылить сок из перца, выдавить зубчики чеснока. С перцев снять шкурку, убрать семена и плодоножку, отправить в куттер и все перебить до однородной консистенции.