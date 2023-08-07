Макароны с соусом из печеных перцев - «фишка» от Бельковича

Ингредиенты:
- Перцы болгарские красные 4 шт. (173 р.)
- Лук репчатый 120 г (5 р.)
- Чеснок головка 1 шт. (11 р.)
- Спагетти 160 г (26 р.)
- Фета сыр 80 г (60 р.)
- Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
Кальмары:
- Кальмар 2 тушки (96 р.)
- Оливковое масло 20 мл (16 р.)
- Чеснок 2 зубчика (2 р.)
- Петрушка 2 веточки (7 р.)
- Соль
- Перец
Вам понадобится плотная фольга и форма для запекания
Итого: 2 порции = 397 р., 1 порция = 198 р.
Приготовление:
Форму для запекания положить перцы, очищенный и разрезанный пополам лук, головку чеснока с отрезанной попкой. Смазать овощи подсолнечным маслом, плотно накрыть фольгой и отправить в заранее разогретую до 220 градусов духовку на 25 минут. Готовым перцам дать постоять и пропарится под фольгой.
В куттер отправить лук, перец разрезать и вылить сок из перца, выдавить зубчики чеснока. С перцев снять шкурку, убрать семена и плодоножку, отправить в куттер и все перебить до однородной консистенции.
Фото: СТС
Добавить в перебитый соус фету и перебить еще раз.
В кипящую подсоленную воду отправить спагетти и отварить до состояния аль денте.
У заранее размороженного кальмара снять шкурку и удалить хитиновые пластинки.
На разогретую сковороду налить 10 мл оливкового масла, отправить на сковороду измельченный чеснок, мелко нарубленные листики петрушки и отправить кальмары. Посолить и поперчить по вкусу и обжарить кальмар в течение 1,5 - 2 минуты, постоянно вливая масло внутрь кальмаров. Нарезать кальмары кольцами.
Фото: СТС
У спагетти слить воду и влить соус из перцев, хорошенько перемешать. Послить и поперчить.
На порционные тарелки выложить спагетти в соусе, сверху кольца кальмаров и взбрызнуть небольшим количеством оливкового масла (10 мл).
Приятного аппетита!