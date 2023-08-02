Закатываем на зиму сладкий болгарский перец, фаршированный капустой: рецепт бабушки — семья сметала со стола

Рецепт фаршированного капустой сладкого болгарского перца знали еще некоторые наши бабушки. Если этот перчик есть на столе, будьте спокойны - семья сметет его с удовольствием и попросит добавки.
Ингредиенты: перец сладкий – 10 – 15 штук, капуста белокочанная - 400 г, петрушка свежая - 5-10 г, уксус 9% - 200 мл, масло растительное - 200 мл, сахар - 180 г, соль - 1 ст. ложка.
Способ приготовления: 1. Перцы очистить от сердцевины. 2.Довести воду до кипения и опустить туда перцы на 5 минут. Нашинковать мелко капусту, добавить в нее петрушку. Нафаршировать перцы капустой. 3. Простерилизовать банки и крышки. Теперь аккуратно уложить перец в банки. 4. В кастрюлю налить воду для маринада. Добавить в нее растительное масло, сахар, соль и уксус. Довести до кипения и варить маринад 4 минуты. Залить маринадом перцы. Дно большой кастрюли устелить тканью и поставить туда банки. Горлышки банок прикрыть крышками, кастрюлю наполнить водой до плечиков банок. Довести воду до кипения и стерилизовать банки в течение 30 мин, герметично закрыть банки крышками. Оставить маринованный перец на 24 часа.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»