Закатываем на зиму сладкий болгарский перец, фаршированный капустой: рецепт бабушки — семья сметала со стола

Рецепт фаршированного капустой сладкого болгарского перца знали еще некоторые наши бабушки. Если этот перчик есть на столе, будьте спокойны - семья сметет его с удовольствием и попросит добавки.

Ингредиенты: перец сладкий – 10 – 15 штук, капуста белокочанная - 400 г, петрушка свежая - 5-10 г, уксус 9% - 200 мл, масло растительное - 200 мл, сахар - 180 г, соль - 1 ст. ложка.

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