Макароны с тушенкой в духовке — добавьте этот ингредиент: сверху трем сыр, это очень вкусно

Готовим макароны с тушенкой в духовке — добавьте этот ингредиент и блюдо станет вкуснее в разы: просто объедение. Так вкусно! Готовим через день, все никак не надоест. Добавить к макаронам нужно помидоры и сметану.

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Берем 200 г макарон, 300 г тушенки, 2 помидора, 3 яйца, 3 ст. л. сметаны, 60 г твердого сыра, полпучка зелени.

Как готовить?

Отвариваем макароны до готовности. Смешаем с тушенкой, нарезанными помидорами и рубленой зеленью. Выкладываем все в форму и заливаем взбитыми со сметаной яйцами. Посыпаем тертым сыром и готовим в духовке 30 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru