Добавьте этот продукт в начинку пирожков с мясом — станут еще вкуснее: ели только у бабушки

Что нужно добавить в начинку пирожков с мясом, чтобы они стали еще вкуснее: по этому рецепту готовили наши бабушки в СССР. Это вкус детства — такое нигде больше не пробовали. Просто пальчики оближешь! В пирожки с мясом нужно добавить яйцо.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 200 г мяса, 2 яйца, 20 г зеленого лука, специи.

Как готовить?

Как обычно ставим тесто. Отвариваем мясо до готовности и шинкуем его на мелкие волокна. Яйца отдельно отвариваем вкрутую и мелко нарезам. Добавляем рубленый зеленый лук и приправляем начинку. Дальше лепим пирожки и отправляем их в духовку на 180 градусов на 30–40 минут до румяной корочки. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru