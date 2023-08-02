Добавьте этот ингредиент в грибную похлебку — суп станет в разы вкуснее: так бабушка варила

Какой продукт нужно добавить в грибную похлебку, чтобы суп стал еще вкуснее — так готовила бабушка. Даже у детей разгорится зверский аппетит, как только кухню наполнят ароматы свежего супа. Так вкусно — и малоежки попросят добавки. В грибную похлебку нужно добавить гречку.

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Берем 300 г опят, 1 луковицу, 3 картофелины, 80 г гречки, 1 морковь, 2 л воды, специи.

Как готовить?

Для начала нужно нарезать картофель кубиками, залить водой и довести до кипения. Затем обжариваем рубленный лук с тертой морковью. Промываем гречку, опята и добавляем все к картошке. Добавляем соль и приправу по вкусу. Варим на среднем огне до готовности. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru