Салат «Прасковья» с крабовыми палочками, авокадо и грушей — готовим за пять минут, едим тазами

Готовим салат «Прасковья» с крабовыми палочками, авокадо и грушей — отличная закуска для летнего праздничного стола. Можно готовить и на каждый день, и на торжества, и на юбилеи. Гости тут же сметут со стола этот салат — и еще попросят добавки с собой, угостить домашних.

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Берем 6 крабовых палочек, 1 авокадо, 1 грушу, 1 огурец, 100 г сыра с плесенью, 2 зубчика чеснока, 1 ст.л. лимонного сока, 2 ст.л. оливкового масла, специи.

Как готовить?

Для начала нужно очистить грушу, авокадо и огурец от кожуры, а затем нарезать. Далее измельчаем крабовые палочки и нарезаем сыр крупными кубиками.

Для соуса смешиваем оливковое масло и лимонным соком, чесноком (пропускаем через пресс). Приправляем салат специями и мелко порубленной зеленью по вкусу. Готово. Приятного аппетита! Можно подавать на стол с гренками.

По материалам lafoy.ru