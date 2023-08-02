Салат «Минус 10 кг»: едим вкусно все лето и носим самые короткие шорты без стыда

Низкокалорийное может быть обалденно вкусным и питательным. Обязательно введите в свой рацион этот замечательный салатик с пекинской капустой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: пекинская капуста, тунец из консервы, кукуруза, вареные яйца. Заправка: 2 ст.л. сметаны, 1/2 ст.л. горчицы, 1/2 ст.л. меда, соль.

Нарезаем капусту, яйца, измельчаем тунца, вываливаем кукурузу из банки. Все соединяем.

Делаем заправку из указанных ингредиентов и заправляем салат.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».