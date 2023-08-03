Пирожки по-японски с рыбой - фирменный рецепт от Бельковича

Соединить обжаренные овощи и тунец.

Каждый лист фило разрезать на полоски по 5 см толщиной и разделить каждую на две части.

На край полосочки положить немного начинки и завернуть в виде многослойного уголка, а в конце закрыть финальную дырочку. Таким образом, сделать еще пирожки из оставшегося теста и начинки.