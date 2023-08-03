Пирожки по-японски с рыбой - фирменный рецепт от Бельковича

Пирожки. Фото: СТС

На 18 штук у главного шеф-повара России ушло всего 342 рубля.

Ингредиенты:

  • Тунец в соусе Терияки 200 г (250 р.)
  • Фило тесто 120 г (26 р.)
  • Лук порей 100 г (40 р.)
  • Морковь 3 шт. (19 р.)
  • Кунжут 10 г (7 р.)
  • Подсолнечное масло 10 мл
  • Соль
  • Итого: 18 пирожков = 342 р., 1 пирожок = 19 р.

Приготовление:

Лук порей хорошенько промыть и нарезать тонкими колечками. На разогретую сковороду налить 10 мл подсолнечного масла и отправить лук.

Морковь очистить, натереть на мелкой терке и обжарить вместе с луком.

Филе тунца вместе с небольшим количеством соуса помять вилкой. Небольшое количество соуса от тунца влить к обжаренным овощам.

Фото: СТС

Соединить обжаренные овощи и тунец.

Каждый лист фило разрезать на полоски по 5 см толщиной и разделить каждую на две части.

На край полосочки положить немного начинки и завернуть в виде многослойного уголка, а в конце закрыть финальную дырочку. Таким образом, сделать еще пирожки из оставшегося теста и начинки.

Фото: СТС

Переложить пирожки на противень с пергаментом, смазать каждый пирожок маслом - соусом от тунца, посыпать кунжутом и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

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