Пирожки по-японски с рыбой - фирменный рецепт от Бельковича

Ингредиенты:
- Тунец в соусе Терияки 200 г (250 р.)
- Фило тесто 120 г (26 р.)
- Лук порей 100 г (40 р.)
- Морковь 3 шт. (19 р.)
- Кунжут 10 г (7 р.)
- Подсолнечное масло 10 мл
- Соль
- Итого: 18 пирожков = 342 р., 1 пирожок = 19 р.
Приготовление:
Лук порей хорошенько промыть и нарезать тонкими колечками. На разогретую сковороду налить 10 мл подсолнечного масла и отправить лук.
Морковь очистить, натереть на мелкой терке и обжарить вместе с луком.
Филе тунца вместе с небольшим количеством соуса помять вилкой. Небольшое количество соуса от тунца влить к обжаренным овощам.
Фото: СТС
Соединить обжаренные овощи и тунец.
Каждый лист фило разрезать на полоски по 5 см толщиной и разделить каждую на две части.
На край полосочки положить немного начинки и завернуть в виде многослойного уголка, а в конце закрыть финальную дырочку. Таким образом, сделать еще пирожки из оставшегося теста и начинки.
Фото: СТС
Переложить пирожки на противень с пергаментом, смазать каждый пирожок маслом - соусом от тунца, посыпать кунжутом и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
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