Пицца на баклажанных ломтиках: никакого теста — вкусно и забота о фигуре

Если вы очень любите пиццу, но отказываете себе из-за калорийности продукта, замените тесто ломтиками баклажана. Это невероятно вкусно!

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Ингредиенты: баклажаны, томатный соус, соль, перец, специи, тертый сыр, ветчина, маслины, томаты черри.

Баклажаны нарезаем ломтиками примерно по 1 см толщиной. Выкладываем на противень, солим, перчим, смазываем небольшим количеством растительного масла и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Смазываем баклажаны томатным соусом и добавляем начинку: ветчину, сыр, помидоры черри, маслины, солим и перчим по желанию.

Возвращаем в духовку до расплавления сыра.

Источник: Telegram-канал «Салаты. Закуски».