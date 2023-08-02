Салат «Донской» на зиму - варить не надо

На зиму можно быстро и без заморочек приготовить салат под названием «Донской». В отличие от других блюд, здесь ничего варить не надо. Просто порежьте и все готово.

Для рецепты возьмите 1 кг помидоров, 3 луковицы, 3 моркови, 500 г болгарского перца, 3 зубчика чеснока, 1,5 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. уксуса, 4 ст.л. растительного масла.

Готовится очень просто - все овощи нарежьте, перемешайте и оставьте на один час. Затем разложите в стерилизованные банки и готово!

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