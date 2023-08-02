Самые простые рулетики из кабачков на каждый день: обжарили ломтики, внутрь тертый сыр с чесночком

Закуска из кабачков в виде рулетиков всегда пользуется популярностью за столом. Разнообразьте свое ежедневное меню этой вкуснятиной или готовьте ее на праздник.
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Ингредиенты:
- Кабачки – 2 штуки
- Помидоры – 1 штука
- Сыр – 100 граммов
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Майонез – 2-3 столовые ложки
- Яйца – 3 штуки
- Мука – для обваливания
- Соль – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Кабачки порезать на тонкие ломтики вдоль овоща, посолить. Натереть сыр, смешать с зеленью, чесноком и майонезом.
Кабачки запанировать в яйце и муке, обжарить на сковороде. Если хочется более диетический продукт, то запечь в духовке ломтики, чуть сбрызнув маслом.
Нанести сыр на готовые ломтики. В серединку положить кусочек томата. Свернуть, закрепить зубочисткой.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»