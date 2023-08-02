Самые простые рулетики из кабачков на каждый день: обжарили ломтики, внутрь тертый сыр с чесночком

Закуска из кабачков в виде рулетиков всегда пользуется популярностью за столом. Разнообразьте свое ежедневное меню этой вкуснятиной или готовьте ее на праздник.

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Ингредиенты:

Кабачки – 2 штуки

Помидоры – 1 штука

Сыр – 100 граммов

Чеснок – 3-4 зубчика

Майонез – 2-3 столовые ложки

Яйца – 3 штуки

Мука – для обваливания

Соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Кабачки порезать на тонкие ломтики вдоль овоща, посолить. Натереть сыр, смешать с зеленью, чесноком и майонезом.

Кабачки запанировать в яйце и муке, обжарить на сковороде. Если хочется более диетический продукт, то запечь в духовке ломтики, чуть сбрызнув маслом.

Нанести сыр на готовые ломтики. В серединку положить кусочек томата. Свернуть, закрепить зубочисткой.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»