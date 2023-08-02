Самые простые рулетики из кабачков на каждый день: обжарили ломтики, внутрь тертый сыр с чесночком

Рулетики. Фото: соцсети

От такой закуски вряд ли кто-то откажется.

Закуска из кабачков в виде рулетиков всегда пользуется популярностью за столом. Разнообразьте свое ежедневное меню этой вкуснятиной или готовьте ее на праздник.

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 штуки
  • Помидоры – 1 штука
  • Сыр – 100 граммов
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Майонез – 2-3 столовые ложки
  • Яйца – 3 штуки
  • Мука – для обваливания
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Кабачки порезать на тонкие ломтики вдоль овоща, посолить. Натереть сыр, смешать с зеленью, чесноком и майонезом.

Кабачки запанировать в яйце и муке, обжарить на сковороде. Если хочется более диетический продукт, то запечь в духовке ломтики, чуть сбрызнув маслом.

Нанести сыр на готовые ломтики. В серединку положить кусочек томата. Свернуть, закрепить зубочисткой.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты»

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