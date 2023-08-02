Кабачковый торт с творогом и помидорами: сытный ужин для ленивых

Из кабачков даже можно приготовить целый торт! Причем блюдо — проще простого. Нужно просто пожарить коржи и пропитать их вкусным соусом.

Для приготовления вам понадобятся 500 г кабачков, 300 г творога, полпучка укропа, 3 помидора, 150 г муки, 2 яйца, соль, молотый черный перец, 30 мл растительного масла.

На терке натрите кабачки, добавьте соль, перец, яйца и муку. Из полученной смеси обжарьте на сковородке коржи. Далее перемажьте их творогом, смешанным с измельченными помидорами и укропом.

Торт готов!

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