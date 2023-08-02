Салат «Юрча» из кабачков на зиму: все перемешали и добавили кетчуп

На зиму можно приготовить очень вкусный салат с кабачками, причем делается он быстро, не надо мучиться на кухне часами. А в качестве заправки подойдет кетчуп.

Возьмите 1 кг кабачков, 350 г болгарского перца, 250 мл кетчупа, 180 мл растительного масла, 1 головка чеснока, 20 г соли, 60 г сахара, 30 мл уксуса,1 пучок зелени.

Сначала готовим соус. Надо смешать кетчуп с маслом и поставить на огонь. Доводим до кипения. Далее загружаем порезанные кубиком кабачки и перцы, потом остальные ингредиенты.

Все тушим один час и раскладываем в стерилизованные банки.

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