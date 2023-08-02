Компот из кабачков на зиму — берем три продукта и специи

На зиму можно приготовить шикарный компот из кабачков. И если вы до сих пор такое не пробовали, то самое время побаловать себя и домочадцев.

Вам понадобятся 700 г кабачков, 400 г сахара, 5 бутонов гвоздики, 1 звездочка бадьяна, 1 палочка корицы, 2,5 л воды, 2 ч.л. уксуса.

Кабачки промойте, нарежьте кубиком. Засыпьте сахаром и проварите минут пять после кипения. Потом добавьте уксус и вышеперечисленные специи.

Далее закатайте банки на зиму и убирайте в темное место.

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