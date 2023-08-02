Котлеты из кабачков и крабовых палочек — нежнейшие, есть секретный ингредиент

У многих на даче начали созревать кабачки — самое время приготовить котлеты с этими овощами. А если в фарш добавить крабовые палочки, то получится нежно и необычно.

Для рецепта вам понадобятся 200 г крабовых палочек, 200 г кабачков, 1 яйцо, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст.л. муки, 2 ст.л. крахмала, 5 ст.л. растительного масла, молотый черный перец, соль.

Кабачки, лук, морковь и крабовые палочки измельчаем в блендере. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем. Секретный ингредиент — крахмал. Он придаст котлетам хруст и нежность.

Далее лепим котлеты и обжариваем на сковородке привычным образом. Приятного аппетита!

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