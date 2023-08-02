Новый рецепт, который стал хитом Интернета: кабачковый омлет — хочется каждый день, такой вкусный и нежный

Кабачок может стать настоящим изыском, если приготовить его правильно и в красивом сочетании. Этот овощной омлет - настоящий шедевр кулинарии, хотя готовится очень легко.

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Ингредиенты: кабачок — 200 граммов, яйца — 3–4 штуки, помидор — 1 штука, сливки — 50 миллилитров, сыр — 50 граммов, зелень, соль, перец — по вкусу.

Все ингредиенты, кроме сыра и помидора пробить блендером. Раскалить сковороду с маслом, вылить на нее состав. Пожарить в двух сторон, в конце готовки положить сверху сыр и кусочки помидора. Протомить под крышкой, чтобы сыр расплавился.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».