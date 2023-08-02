Веер из кабачка — вкуснее мяса: сделал разрезы, положил томат, сыр — и в духовку (просто нереально)

Кабачковый веер с помидорами станет вашим любимым блюдом в сезон свежих овощей. Это блюдо готовится нереально просто, а выглядит как праздничное. И такое вкусное.
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Ингредиенты: кабачки – 2 штуки, томат – 1 штука, сметана – 100 граммов, чеснок – 1 зубчик, сыр – 100 граммов, соль/перец.
Кабачки нарезать вдоль тонкими пластинами, не доходя до конца (место, где хвостик оставляем неразрезанным), солим.
Между пластинами кабачка вставить слайсы томатов.
Сделать соус, смешав сметану и чеснок, смазать кабачки. Посыпать сыром.
Запечь в духовке (25-30 минут при 180 градусов).
Источник: Telegram-канал «Сытая порция».