С чесночком, паприкой и перцем: солим сало по бабушкиному рецепту — будет ароматным, нежным, растает во рту

Способ приготовления: 1. Нарезать сало на 3–4 крупных куска. Вскипятить воду, добавить туда 3 ложки соли, лаврушку, гвоздику, перец горошком и 10 нарезанных зубчиков чеснока. Проварить 2 минуты и снять рассол с огня. 2. Залить сало горячим рассолом, накрыть крышкой, дать остыть и отправить в холодильник на 2–3 дня. Обсушить куски сала бумажными салфетками. 3. Смешать молотый перец, паприку, ложку соли и еще 5 измельченных зубчиков чеснока и натереть этим сало со всех сторон. Завернуть куски в пленку и отправить еще на сутки в морозилку. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»