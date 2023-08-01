Молоко, сахар и сливочное масло: как за 10 минут приготовить дома сгущенку — абсолютно натуральная, не то, что в магазине

За сгущенным молоком вовсе не обязательно идти в магазин. Его вполне можно приготовить и дома. То, что варится оно долго, — полнейшее заблуждение. Предлагаем рецепт сгущенного молока, на приготовление которого уйдет порядка 10 минут.

Ингредиенты: молоко — 200 г, сахар (или пудра) — 200 г сахара, сливочное масло — 20 г.

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