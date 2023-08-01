Молоко, сахар и сливочное масло: как за 10 минут приготовить дома сгущенку — абсолютно натуральная, не то, что в магазине

За сгущенным молоком вовсе не обязательно идти в магазин. Его вполне можно приготовить и дома. То, что варится оно долго, — полнейшее заблуждение. Предлагаем рецепт сгущенного молока, на приготовление которого уйдет порядка 10 минут.
Ингредиенты: молоко — 200 г, сахар (или пудра) — 200 г сахара, сливочное масло — 20 г.
Способ приготовления: 1. Смешиваем все продукты в кастрюле (желательно с высокими бортиками, потому что масса будет сильно пениться). 2. На медленном огне доводим до кипения 3. Когда начнет кипеть, огонь увеличиваем и варим (увариваем) все ровно 10 минут! Будет очень сильно пениться. 4. После 10 минут масса будет очень жидкая! Не пугайтесь — так и должно быть! 5. Постепенно густеет, когда остывает. 6. Переливаем в баночку и в холодильник. Через несколько часов она еще загустеет.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»