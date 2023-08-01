Очень вкусную аджику готовим из черноплодки: к мясу и рыбе уходит влет — спорим, не пробовали

Отличную закуску к мясу и рыбе можно приготовить из черноплодки. Эта аджика всегда вызывает бурю эмоций за столом благодаря необычному вкусу и виду. Попробуйте приготовить и успех у гостей беспечен!

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Ингредиенты: рябина черноплодная - 1 кг, перец - по вкусу, чеснок - 1 головка, уксус столовый - 60 мл, сахар - 125 г, хмели-сунели - 2 ч.л., соль - 3 ч.л., корица 1/2 ч.л.

Черноплодку измельчаем блендером с чесноком, можно в несколько заходов, в зависимости от того, какую консистенцию вы предпочитаете.

Складываем в кастрюлю, солим, перчим, вливаем уксус, сахар, хмели-сунели и корицу. Даем настояться. Аджика готова!

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».