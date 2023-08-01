Запеканка из капусты «Нереальная»: смешали овощи — вкуснятина

Из капусты получаются очень вкусные запеканки, если добавить еще несколько важных ингредиентов. Такое блюдо подойдет как на семейный ужин, так и для гостей.

Возьмите 500 г капусты, 4 яйца, 120 г муки, 120 мл сметаны, 1 луковицу, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, специи.

Все овощи надо натереть на терке, капусту нашинковать. И обжариваем все в сковородке на растительном масле.

Два яйца варим и режем кубиком. Все смешиваем, добавляем муку, сметану и специи. Отправляем в форму и запекаем в духовке 35 минут при 180 градусах.

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