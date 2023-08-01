Салат «Анкл бенс» из кабачков и моркови — делаем сами за копейки

Известный и дорогой в магазине кабачковый соус «Анкл бенс» можно быстро приготовить и дома. Только потратите вы на это гораздо меньше денег.

Возьмите 2 кг кабачков, 800 г моркови, 500 г лука, 10 горошин черного перца, 4 горошины душистого перца, 1 л томатного сока, 50 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 120 г сахара, 80 г соли.