Кабачковый омлет стал хитом стола: готовим просто, быстро и очень нежно (пальчики оближешь)

Кабачковый омлет станет хитом вашего стола. Это очень вкусно и просто. Любители кабачков без ума от блюда, а те, кто не ценил этот овощ, станут его обожать.
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Ингредиенты:
- кабачок — 200 граммов
- яйца — 3–4 штуки
- томат — 1 штука
- сливки — 50 миллилитров
- сыр — 50 граммов
- зелень, соль, перец — по вкусу.
Кусочки кабачка, 3 яйца, зелень, сливки, соль и перец вместе пробиваем при помощи блендера.
Прогреваем сковороду с небольшим количеством масла, выкладываем массу, жарим с двух сторон под крышкой.
Как только омлет немного схватится, сверху выкладываем кусочки томатов и сыр. Накрываем и доводим до готовности.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»