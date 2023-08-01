Кабачковый омлет стал хитом стола: готовим просто, быстро и очень нежно (пальчики оближешь)

Омлет из кабачка. Фото: соцсети

Невероятно вкусное блюдо всегда пользуется успехом за столом.

Кабачковый омлет станет хитом вашего стола. Это очень вкусно и просто. Любители кабачков без ума от блюда, а те, кто не ценил этот овощ, станут его обожать.

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Ингредиенты:

  • кабачок — 200 граммов
  • яйца — 3–4 штуки
  • томат — 1 штука
  • сливки — 50 миллилитров
  • сыр — 50 граммов
  • зелень, соль, перец — по вкусу.

Кусочки кабачка, 3 яйца, зелень, сливки, соль и перец вместе пробиваем при помощи блендера.

Прогреваем сковороду с небольшим количеством масла, выкладываем массу, жарим с двух сторон под крышкой.

Как только омлет немного схватится, сверху выкладываем кусочки томатов и сыр. Накрываем и доводим до готовности.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»

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